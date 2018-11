Magazine Shopping inova e prepara espaço para pets tirarem foto com Papai Noel em Goiânia A partir do próximo sábado (10), os bichinhos vão poder encontrar o bom velhinho

Neste ano, além das crianças, os bichos de estimação também vão posar para fotos ao lado do Papai Noel. O bom velhinho vai chegar ao Goiânia Shopping no próximo sábado (10), às 16 horas, acompanhado de uma turma de cachorros, personagens infantis e coral natalino. A tradicional decoração de natal do shopping, que este ano ganhou o tema “Vila dos Ursos”, vai recebe...