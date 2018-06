Magazine Shawn Mendes chega a Goiânia e afaga fãs que o aguardavam no aeroporto Centenas de pessoas esperaram por horas pelo o artista na área de desembarque

Atualizada às 18h25 de 29/06/2018 Centenas de fãs que aguardaram Shawn Mendes no Aeroporto de Goiânia, nesta sexta-feira (29), tiveram a oportunidade de ver de perto o artista que se apresenta no próximo domingo (1º) no Festival Villa Mix Goiânia. A apresentação do cantor irá fechar o evento, que será realizado no estacionamento do Estádio Serra Dourada. ...