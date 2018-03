Shawn Mendes é a segunda atração internacional confirmada no Villa Mix Goiânia 2018

O cantor canadense Shawn Mendes foi confirmado na tarde desta segunda-feira (5) como a 2ª atração internacional do Villa Mix Festival Goiânia 2018. A informação foi divulgada pelo perfil oficial do evento no Instagram.

Mendes, de apenas 19 anos, esteve no Brasil no ano passado e foi um dos destaques do Rock in Rio, ao se apresentar no Palco Mundo para um público de mais de 100 mil pessoas.

Intérprete de sucessos como "Mercy", "Stitches", "Treat You Better" e "There's Nothing Holdin' Me Back", o jovem artista se apresentará na 2ª noite do festival na capital goiana, que será realizado nos dias 30 de junho e 1° de julho, no estacionamento do Serra Dourada. Ele se junta a Nick Jonas entre os músicos internacionais que passarão pelo evento em Goiânia.

INGRESSOS

Os ingressos para o Villa Mix Festival Goiânia 2018 já podem ser adquiridos através do site da TicMix ou em um dos pontos de venda físicos no Shopping Flamboyant ou Buriti Shopping.