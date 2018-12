Magazine 'Shape of You' é a primeira música a chegar em 2 bilhões de reproduções no Spotify

A música Shape of You, do cantor britânico Ed Sheeran, tornou-se a primeira música da história do Spotify a chegar a 2 bilhões de reproduções nesta segunda-feira, 10. The world is still in love with Shape of You 💙 The first track to hit 2B streams. Congratulations @edsheeran! https://t.co/2xZLTUCGMK pic.twitter.com/2F33aPkPpP — Spotify (@Spotify) 10 de dezembro de 2018 Em setembro deste ano, She...