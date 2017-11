Shakira tem problemas na voz e cancela show de estreia da turnê

A cantora Shakira, que estava prestes a inciar a turnê El Dorado Tour, do álbum mais recente, El Dorado, precisou se afastar dos palcos e cancelar alguns shows, inclusive o de estreia.

O primeiro anúncio foi no dia 8 de novembro, quando a apresentação de estreia da turnê aconteceria na cidade de Colônia, na Alemanha. Em seu Instagram, Shakira se desculpou com os fãs e escreveu: "nos últimos dias, ainda durante os ensaios, eu forcei demais a minha voz, e meus médicos me aconselharam um pouco de repouso". Segundo a publicação, os shows serão remarcados.

A cantora chegou a mencionar que estaria a postos no dia 10 de novembro, em Paris, de onde seguiria para Amsterã, em 14 deste mês. No entanto, a recuperação não foi como a esperada, e mais shows precisaram ser cancelados.

Ao anunciar os novos cancelamentos, Shakira fez uma publicação para o público em geral, e não apenas os que iriam aos shows. "No momento em estou concentrada em me recuperar completamente, para compartilhar com vocês o trabalho que eu tanto gostei de preparar, e do qual tenho muito orulho". "Deus está me ajudando a estar com vocês em breve, para estreiar a turnê", escreveu a cantora.