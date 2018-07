Magazine Sexto Festival Internacional de Dança de Goiás promove maratona de mostras competitivas Com foco na diversidade, agenda é extensa e envolve vários estilos

Do balé clássico às danças urbanas, passando pelo jazz, contemporâneo e musical. No Festival Internacional de Dança de Goiás o segredo é não ficar parado. Em sua sexta edição, o evento começa nesta quarta-feira (4) e se estende até o domingo, no Teatro Sesi, com uma extensa agenda que envolve mostras competitivas e especiais, batalhas, workshops e feiras. Com f...