Magazine Sexóloga e youtuber Cátia Damasceno vai apresentar peça em Goiânia

Hit da internet, a sexóloga e youtuber Cátia Damasceno vai apresentar no Teatro Rio Vermelho, em 31 de agosto, o monólogo O Que Pode dar Errado na Cama?. Os ingressos já estão à venda. A proposta do espetáculo, que está circulando o Brasil, é abordar com humor tabus e dilemas dos relacionamentos. Na comédia, Cátia leva para a cena um apanhado de histórias e experiências de m...