Sessão degustação de mostra traz o longa Corpo e Alma

Se para muita gente o carnaval é sinônimo de folia, para uma parcela de goianos apaixonados por cinema, o feriado serve para quebrar a cabeça tentando encaixar a extensa programação da mostra O Amor, A Morte e As Paixões no intervalo de duas semanas. Em sua 11ª edição, que será realizada entre 7 e 21 de fevereiro, o evento traz cerca de cem filmes, entre indicados ao Oscar, animações, vencedores de festivais europeus e brasileiros, produções goianas e clássicos. Uma pequena demonstração do que deve acontecer durante o festival pode ser conferida nesta quinta-feira (21), a partir das 20h30 no Lumière Bougainville, com a exibição do húngaro Corpo e Alma (2017), uma das estreias nesta quinta-feira (21) no País.

O drama dirigido por Ildikó Enyedi explora o poder da conexão humana e conta a história de Mária (vivida por Alexandra Borbély) e Endre (Géza Morcsányi), duas pessoas introvertidas que descobrem dividir o mesmo sonho. Intrigados, eles tentam recriar o que acontece durante a noite enquanto estão acordados. Segundo o professor e crítico de cinema Lisandro Nogueira, responsável pela curadoria da mostra, a escolha pelo título como degustação do festival foi tomada depois que a produção levou o Urso de Ouro na categoria melhor filme, em Berlim. Mas também pelo fato de Ildikó abordar questões contemporâneas e trazer na tela um apelo ligado as preocupações afetivas modernas.

Lisandro antecipa que a mostra, além de falar sobre as novas formas de amar, vai girar em torno de alguns temas principais como a ascensão da mulher no mundo contemporâneo, as imigrações, as novas configurações da família e a crise política mundial. “Serão filmes que vão mexer com as pessoas. Aqueles que ficam na cabeça, na memória.”

Segundo o curador, uma nova sessão degustação, ainda sem um título definido, está programada para a primeira semana de janeiro. “Com este hoje queremos esquentar o público para a mostra e dar pequenas demonstrações do que levamos em conta na hora de selecionar os títulos para o festival. Em janeiro teremos mais uma pequena amostra do que vai ser essa 11ª edição. Nos 15 dias de evento, as pessoas poderão assistir a longas premiados em Berlim, Veneza e Cannes, por exemplo. Além dos vencedores dos principais festivais do eixo Rio-São Paulo. Quem for na mostra terá um panorama do melhor cinema do mundo”, entrega, fazendo questão de informar a expectativa de público para a próxima edição do evento: mais de 33 mil pessoas.