Magazine Sesc realiza cursos culturais a preços populares durante mês de janeiro em Anápolis

A programação dos cursos de férias na unidade Sesc Anápolis já estão abertas com cursos nas modalidades canto e dança, para crianças, jovens e adultos. Eles têm o total de 20 horas e serão ministrados apenas durante o mês de janeiro, durante o período de férias. As inscrições podem ser feitas na Central de Atendimentos da unidade, com vagas limitadas. Na área de músi...