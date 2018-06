Magazine Sesc Goiás realiza passeio guiado pelo Memorial do Cerrado em Goiânia

O Sesc Goiás realiza neste sábado mais uma edição do projeto Goiânia – Para Conhecê-la Mais. Com o tema Da Origem ao Descobrimento, o passeio ocorrerá no Memorial do Cerrado, complexo científico muito procurado por turistas do país inteiro, onde estão expostas as diversas formas de ocupação do Cerrado e os modelos de relacionamento entre a natureza e a sociedade. Segu...