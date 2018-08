Magazine Sesc está com matrículas abertas para cursos culturais Cursos serão ministrados em Goiânia, Anápolis, Itumbiara e Jataí

O Sesc está com matrículas abertas para cursos culturais nas unidades de Goiânia (Centro), Anápolis, Itumbiara e Jataí. Entre as modalidades oferecidas estão dança, música e artes cênicas para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Os cursos são voltados para toda comunidade, mas o trabalhador do comércio com cartão Sesc atualizado pode usufruir do serviço a preços ...