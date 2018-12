Magazine Sesc está com inscrições abertas para atividades de férias Unidades de Goiânia, Anápolis e Jataí têm diversas atividades para crianças e adolescentes

As unidades do Sesc de Goiânia, Anápolis e Jataí estão com inscrições abertas para uma nova edição do projeto Sesc Férias, que está programado para ocorrer entre os dias 7 e 11 de janeiro. As vagas são limitadas. Cada unidade contará com uma programação especial, com atrações oferecidas entre gincanas, oficinas, palestras, contação de histórias, recreação, entre outras ...