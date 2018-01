Sesc Anápolis tem opções de aulas para várias modalidades culturais

O Sesc Anápolis está oferecendo opções para que todas as faixas etárias aproveitarem as diversas modalidades culturais ao longo do semestre. Entre as opções estão Balé Baby (4 a 6 anos), Balé Preparatório 1 (6 a 7 anos), Balé Preparatório 2 (7 a 9 anos), Balé Grau 1 (9 a 11 anos), Jazz Infantil (8 a 11 anos), Jazz Juvenil (12 a 15 anos), Dança do Ventre Iniciante (a partir de 14 anos), Dança do Ventre Intermediário (a partir de 14 anos), Violão Infantil (8 a 11 anos), Violão 1 (a partir de 12 anos), Violão 2 (a partir de 12 anos), Teatro Infantil (6 a 11 anos), Teatro Infantojuvenil (6 a 15 anos), Teatro Juvenil (12 a 15 anos) e Teatro Adulto (a partir de 16 anos). Valores semestrais: R$ 185 (comerciários e dependentes), R$ 266 (conveniados) e R$ 552 (comunidade). A aulas se iniciam em 5 de fevereiro. Informações: 3902-6900.

Inscrição

Projeto de pesquisa em dança abre seleção para pesquisadores

O projeto de pesquisa em Dança Performar Arquivos – Edição Goiânia está com convocatória aberta para seleção de mais cinco pesquisadores em dança de Goiás, com duas faixas de remuneração: R$ 3,7 mil e R$ 1,7 mil. A iniciativa visa articular pesquisadores de quatro estados brasileiros para investigar e difundir o acervo em dança contemporânea de Goiás. O projeto será realizado de fevereiro a junho de 2018, em Goiás. As inscrições seguem até este domingo, dia 28. A divulgação dos resultados está prevista para 1º de fevereiro. Serão aceitas inscrições de pessoas que se interessem em pesquisar os temas propostos, mesmo que não tenha uma prática ou experiência formal na pesquisa de arquivo em dança. O primeiro encontro presencial será dia 4 de fevereiro, em Goiânia, em localidade ainda a ser definida. As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail performararquivos.goi@gmail.com, como o assunto “Seleção Para Pesquisa”, nome do candidato e categoria. O candidato deverá enviar como anexos: currículo, carta de intenção, declaração de anuência dos horários e atividades do projeto e de participação nas atividades previstas. Informações: 8146-5959 ou gisa.go@gmail.com.

Seleção

Fica 2018 está com inscrições abertas para mostras deste ano

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – Fica 2018 está com as inscrições abertas para filmes de temática ambiental produzidos em todo o mundo. Neste ano, o evento será realizado de 19 a 24 de junho, na cidade de Goiás. As inscrições vão até dia 5 de março e deverão ser feitas pelo site oficial do festival. A lista de selecionados será publicada também no site até o dia 20 de março, com possibilidade de prorrogação a critério da organização do evento. Regulamento e inscrições: www.fica.go.gov.br.