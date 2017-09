Serviço de streaming beneficia transmissão de clássicos do Cinema

Típico representante de sua geração, os millennials ou geração Y, o publicitário Marcus Lázaro, 30 anos, abusa do serviço de streaming para rever clássicos e reviver emoções. Seja pelo tempo de mercado, pelo alto investimento em divulgação, pela qualidade das produções próprias ou pelo respeito aos clássicos do cinema a Netflix é a rainha do streaming (transmissão via internet). A empresa acaba de lançar, por exemplo, uma nova temporada de Twin Peaks, série americana que leva a assinatura de David Lynch.

O caso de amor entre Marcus e a sétima arte começou há cerca de 15 anos, quando ao lado de casa uma pequena locadora abriu as portas. Foi o primeiro contato do então adolescente com clássicos como Um Estranho no Ninho (1975) - longa de Miloš Forman que traz um Jack Nicholson jovem, ainda hoje capaz de arrancar suspiros do público feminino. De lá pra cá, com o avanço das novas modalidades de streaming, o publicitário diz que está bem servido, apesar das poucas opções de produções não americanas. “Acho muita coisa na Netflix. Passo horas por lá.”

Hoje Marcus tem também uma coleção física, de DVDs e blu-rays, de filmes com cerca de 200 títulos, entre clássicos e clássicos modernos, como é o caso da trilogia de Richard Linklater, formada pelos títulos Antes do Amanhecer (1995), Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia-Noite (2013). “Quando gosto muito de alguma coisa, sempre fiz questão de comprar.”

Dono de um canal no YouTube, no qual fala sobre games, quadrinhos, cinema e séries, Marcus criou um quadro reservado para os clássicos dos anos 80 e 90, e para dicas valiosas como remakes que valem a pena serem assistidos. O aclamado Scarface (1983), de Brian De Palma, é um exemplo. O longa é uma refilmagem de Scarface - A Vergonha de Uma Nação (1932), dirigido por de Howard Hawks. “São títulos que quero que meu público assista.”