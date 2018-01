Sertanejos se reúnem na terceira edição do show beneficente “Precisava Ajudar”

Uma noite beneficente com Marília Mendonça, Zé Neto & Cristiano, Cleber & Cauan e outros sertanejos vai acontecer na próxima segunda-feira (15), a partir das 20h, no Sabor da Picanha, no Parque Anhanguera.

Está será a 3ª edição do evento ‘Precisava Ajudar’, que tem como objetivo conseguir arrecadações para Instituto Marília Mendonça, que ajuda famílias e instituições carentes em Goiás.

Além dos já citados, também vão subir ao palco as duplas Zé Henrique & Gabriel, Rick & Giovani, Humberto & Ronaldo, Luiza & Maurílio, Racyne & Rafael, Edy Britto & Samuel e o cantores Gabriel Grava e Kleo Dibah.

Aproximadamente 800 pessoas estão sendo aguardadas pela produção do evento. O valor do ingresso custa R$ 200 reais, sendo que R$ 100 é de consumação.

Para mais informações, ligar no telefone (62) 98145-6079.

Serviço

Endereço: Sabor da Picanha (Av. Contorno Sul, 835, Parque Anhanguera – Goiânia)

Valor do ingresso e local de venda: R$ 200 reais (sendo R$ 100 reais em consumação). Vendas no Sabor da Picanha