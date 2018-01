Sertanejo viaja para Londres com a mulher e não vai ao enterro do pai

O cantor sertanejo Giovani, ex-dupla com Gian e atual parceiro de Rick, viajou com a mulher para Londres na manhã de terça-feira (2), e seu pai, que estava internado há uma semana na UTI, morreu na madrugada desta quarta-feira (3). As informações são do colunista Leo Dias.

Mesmo com a morte do pai, o artista optou por continuar a viagem e não voltou para o velório e enterro. Já no Instagram, Giovani postou fotos e vídeo com o pai.