Sertanejo é processado por dono de concessionária de Goiânia por não pagar Ferrari

O cantor sertanejo Léo Magalhães, de 37 anos, está respondendo na Justiça a um processo por calote em função de ter fornecido cheques sem fundos como meio de pagamento na compra de uma Ferrari Modena 360 amarela em 2016, em Goiânia. A informação é do colunista Léo Dias, do jornal carioca O Dia.

O denunciante do artista é Edmundo Pedroso, dono da loja de automóveis All Motors, localizada no setor Marista. Segundo o empresário, Léo Magalhães lhe deu vários cheques e todos voltaram sustados. Ele afirma que liberou o recibo do veículo de luxo, no valor de R$ 650 mil, por confiança no cantor, mas o débito não foi quitado até hoje. A compra da Ferrari Modena 360 foi feita em 2016.

A assessoria de Léo Magalhães afirmou, em nota, que a All Motors tentou vender o carro sem informar ao comprador que ele havia sido batido e que teve danos graves na parte estrutural.

Confira abaixo a íntegra da nota do cantor:

“Léo Magalhães por meio desta nota esclarece sobre a ação movida pela All Motors: O cantou era cliente da loja há mais de cinco anos, inclusive já havia comprado outros veículos no mesmo estabelecimento. Passados 60 dias da compra da Ferrari F360, Léo Magalhães foi alertado que o carro havia sido batido com danos sérios na parte estrutural.

Como isso não foi informado na compra, o cantor propôs a devolução do carro, mesmo porque trata-se de um bem de alto custo. O representante da All Motors se recusou a solucionar o problema. Tendo em vista a dificuldade de acordo, os cheques restantes foram sustados por desacordo comercial.

Desde então, o carro permanece guardado e sem uso até que haja um parecer da Justiça. A relação de confiança entre All Motors e Léo Magalhães foi abalada a partir do momento que a loja agiu de má fé, vendendo um carro de alto padrão a um cliente sem informar o grave problema”.