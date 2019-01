Magazine Sequestros de Silvio Santos e Patrícia Abravanel serão retratados em filme Rodrigo Faro viverá o dono do SBT no longa-metragem, que estreia em dezembro

O filme Silvio Santos - O Sequestro estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 12 de dezembro deste ano. Com direção de Maurício Eça, que também produziu Carrossel - O Filme, a história acompanhará um dos momentos mais tensos na vida do dono do SBT. A produtora responsável será a Paris Entretenimento, responsável pela cinebiografia de Edir Macedo. Em agosto de 200...