Magazine Sequência do clássico Halloween apresenta história 40 anos após os acontecimentos do primeiro filme Longa do diretor John Carpenter traz de volta às telonas o vilão Michael Myers

A clássica música de fundo começa a tocar. É noite de halloween e, sozinha em casa, a jovem ouve um barulho no andar de baixo. Com medo, desce as escadas. Percebe que não há nada ali. “É tudo minha imaginação”, pensa. Quando volta para o quarto, dá de cara com Michael Myers. Cenas como as de perseguições a jovens mocinhas e casas invadidas por serial killers caí...