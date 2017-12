Sensorial e multifuncional

Quando a metragem do banheiro não é empecilho para a criatividade do arquiteto ou decorador, é possível ousar. No caso do ambiente assinado por Bruno Veras, foi possível combinar duas cubas, dois chuveiros e uma banheira de hidromassagem. Além disso, a bancada espaçosa traz consigo um armário com quatro grandes portas. Para aumentar a privacidade, o vaso sanitário foi isolado por um box.

Outros pontos de destaque no ambiente assinado pelo arquiteto e urbanista ficam por conta da iluminação do espelho, que ganha ares extremamente funcionais e decorativos, e na escolha de peças de mármore, que podem ser substituídas por estampas marmorizadas. Elas garantem um ar refinado, minimalista e clean ao ambiente. “Geralmente as cores neutras e sóbrias são mais utilizadas nos banheiros, assim como os materiais atemporais. O mais importante, no entanto, é desenho. Um layout bem resolvido é fundamental.”

Bruno acredita que o banheiro estimula o lado sensorial dos moradores, o que aumenta a importância da iluminação e o valor da combinação entre luz quente e fria. No caso do ambiente assinado pelo arquiteto, a luz indireta atrás do espelho gera conforto visual. “A pessoa entra, tranca a porta e parece estar em um mundo à parte. Recentemente, projetei uma sala de banho que tinha uma televisão. Nesse caso em específico, o cliente gosta de ficar na banheira e acompanhar o futebol”, conta.