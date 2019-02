“A sensação é que minha filha está sendo perseguida”. É o que pensa a mãe da goiana Hariany do BBB 19, Maria Cristina após a goiana de Senador Canedo escapar do terceiro paredão em três semanas de confinamento. A loira foi indicada na quinta-feira passada após a prova do líder, vencida pela baiana Carol Peixinho. O catarinense Alan, primeiro eliminado da prova, ganhou poder supremo. Ele tinha que indicar alguém para a berlinda e escolheu a goiana.

Maria Cristina acredita que a filha foi três vezes para a berlinda por chamar muita atenção devido à beleza. “Por ser bonita isso incomoda muita gente e acaba prejudicando. Não entendo essa perseguição. A Hariany conversa com todo mundo e não entra em polêmicas”, defende a mãe, que aposta que agora que a filha terá trégua já que os confinados vão ter medo de enfrentá-la no paredão. “Espero que tenha um refresco nesta semana.”