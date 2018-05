Magazine Senador Canedo recebe sertanejos em seu Rodeio Show Evento que está na décima edição segue até domingo na antiga estação ferroviária

A programação do Rodeio Show de Senador Canedo 2018 se intensifica neste feriadão com shows que seguem até domingo. Nesta quinta-feira a atração é a dupla Zé Neto & Cristiano, na sexta, Luan Santana (foto), e no sábado, Fernando & Sorocaba. Até sábado, o valor do ingresso é de R$ 20. No encerramento, domingo, a animação fica por conta do Trio Parada Dur...