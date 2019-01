Magazine 'Sempre fui Flamengo e sempre fui imparcial', diz Fernanda Gentil 'Tem hora pra falar como jornalista e hora para torcer', afirmou apresentadora

A apresentadora Fernanda Gentil revelou torcer para o Flamengo no Altas Horas do último sábado, 19. Questionada por Serginho Groisman sobre qual seu time do coração no Brasil, Fernanda respondeu: "Eu torço pro Flamengo". Na sequência, o apresentador comentou: "Assim como o Galvão já veio aqui e falou também." "Ele falou?", perguntou Fernanda, para, na sequência, e...