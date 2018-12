Magazine Sempre começando

Depois de se aposentar do serviço público, onde exerceu funções administrativas por 30 anos, Lizete Queiroz se reinventou. Aos 58 anos, voltou para a universidade e, no curso de Designer de Interiores, deu vazão ao seu lado criativo. Com um diploma na mão, foi trabalhar na construtora montada pelos filhos e hoje, aos 65, é responsável pela concepção dos decorados, pensand...