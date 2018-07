Magazine Semana da Cultura Hip Hop une artistas em Goiânia Evento chega à quarta edição e está sendo realizado por diversos bairros da capital

Um dos maiores eventos do gênero no Estado, a Semana da Cultura Hip Hop deste ano se inicia neste domingo e segue até 5 agosto, em diversos bairros de Goiânia. Na quarta edição, o festival reúne atração em shows de rap, competição de break e street dance, batalha de freestyle, grafite e discotecagem com Djs de hip hop. O evento é totalmente gratuito.A abertura ne...