Magazine Sem querer, ator revela título do próximo filme de 'Homem-Aranha' Tom Holland mostrou que já recebeu o roteiro do filme e disse estar animado para começar os trabalhos

Tom Holland, que atua como o Homem-Aranha nos cinemas, revelou, sem querer, o título da sequência de Homem Aranha: De Volta ao Lar. Mas parece que o longa, na verdade, vai colocar o personagem ainda mais longe de casa. Em vídeo publicado no Instagram no último sábado, 23, o ator mostrou que já recebeu o roteiro do filme e está ansioso para começar os tra...