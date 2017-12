Sem poder utilizar a esplanada do CCON, produtores culturais buscam novos espaços na cidade

Agendar um show ou festival em Goiânia, cidade que carece de locais para produções, virou uma tarefa mais restrita depois da notícia da proibição de uso da esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) para eventos com estrutura. Escolher espaços que possam receber com conforto e segurança shows de grande e médio porte é o novo desafio dos produtores culturais que usavam o espaço do CCON antes da restrição. Em geral, porém, algumas alternativas eleitas pela classe artística para substituir o complexo desenhado por Niemeyer já são velhas conhecidas do público goiano, caso do Martim Cererê, do Jaó Music Hall e do estacionamento do Estádio Serra Dourada.

A proibição do uso da esplanada ocorreu depois da consolidação de grandes produções no local, caso do Festival Bananada, um dos mais importantes da música independente do País e que foi realizado no espaço em quatro das 19 edições. O produtor Fabrício Nobre, responsável pelo evento, faz mistério sobre o novo endereço do Bananada. “Já temos uma excelente localização para arena principal em 2018 e que será divulgada no momento pertinente”, despista. Em outubro, a festa de lançamento da nova edição foi no estacionamento do shopping Passeio das Águas, que pode ser uma alternativa.

Quem também precisará encontrar mais uma vez um novo endereço é o Arraiá do Cerrado, realizado pelo governo estadual. O evento nasceu na Praça Cívica e ocupou o lugar nas três primeiras edições e precisou arrumar uma nova casa após o processo de revitalização do espaço público. A alternativa é retornar para o estacionamento do Serra Dourada, sede do evento em 2015, revela o presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia. “Poderia voltar para lá já que o local tem uma capacidade de abrigar a festa até com maior magnitude por poder receber mais pessoas, além da questão do fácil acesso”, analisa.

O estacionamento do Serra aparece também como favorito para receber o Cerrado Mix, festival que reúne artistas da cena hip-hop, do rap e do reggae. A esplanada foi casa da festa durante quatro edições e a missão da organização é encontrar um outro espaço. “Estamos sem local e meio perdidos. Infelizmente em Goiânia está ficando cada vez mais difícil promover entretenimento pela falta de praças. O Serra aparece como possibilidade, mas tem a limitação de horário”, lembra Rodrigo Borges, um dos organizadores. O festival pop e sertanejo Villa Mix, por exemplo, finaliza seus shows à meia-noite, em acordo com o Ministério Público.