Sem Kevin Spacey, última temporada de “House of Cards” terá apenas oito episódios

A Netflix vai gravar a sexta e última temporada de House of Cards sem Kevin Spacey. O anúncio oficial foi feito pela empresa na tarde de ontem. De acordo com o comunicado, a série voltará a ser produzida em 2018. Serão ao todo oito episódios. Kevin Spacey foi acusado de assediar sexualmente vários homens. Ainda não há uma previsão para a volta de House of Cards, mas é...