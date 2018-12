Magazine Segundo volume da biografia de Jô Soares traz mais histórias pessoais do humorista Em tom de bate-papo, Jô Soares narra, em 'O Livro de Jô: Uma Autobiografia Desautorizada', sua vida - da chegada à Globo, a perseguição da censura militar, a consagração como humorista e a opção por se tornar entrevistador

O primeiro volume, lançado no ano passado, tinha o vermelho como cor dominante na capa e refletia bem o conteúdo: uma sucessão alucinante de fatos envolvendo o biografado e as inúmeras personalidades com quem dividiu ao menos um momento na vida. A segunda parte de O Livro de Jô: Uma Autobiografia Desautorizada (Companhia das Letras) chega agora embalada por um tom azulado, m...