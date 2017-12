Segunda temporada de The Crown estreia nesta sexta na Netflix

Após a primeira temporada conquistar dois Globos de Ouro e três Emmys, além de outros prêmios importantes, é natural a ansiedade tomar conta dos fãs da série The Crown cuja segunda temporada chega amanhã à Netflix. A produção que conta a história da monarquia inglesa e de sua relação com o governo e o povo durante o reinado da rainha Elizabeth II foi extremamente bem recebida pelo público e pela crítica. Para aumentar o barulho em torno dos novos episódios, a Netflix cercou a produção de segredos.

O que se sabe até agora é que a segunda temporada vai começar exatamente onde a última terminou: no ano de 1956, se estendendo até 1964. “É inevitável que eu pareça ser uma figura distante para muitos de vocês, mas agora, pelo menos por alguns minutos, eu os recebo na paz do meu próprio lar”, diz a rainha Elizabeth, interpretada pela atriz Claire Foy, em um teaser da série divulgado no mês passado. Entre as novidades do elenco da nova temporada, os atores Michael C. Hall e Jodi Balfour como John F. Kennedy e Jackie Kennedy.

Os dramas vividos pela rainha e a sua irmã, a princesa Margaret (Vanessa Kirby), continuam em foco em The Crown. Porém, o grande protagonista da temporada será o príncipe Philip de Edimburgo (Math Smith), companheiro de Elizabeth e homem que caminhava sempre dois passos atrás da rainha da Inglaterra. De acordo com o criador da produção Peter Morgan, os novos capítulos vão desbravar toda a “complexidade” e a “essência” da realeza.

“Por um lado, a monarquia precisava mudar com o tempo. Por outro lado, a rainha tinha que manter o casamento”, explica Morgan, que foi também roteirista do filme A Rainha, com Helen Mirren como Elizabeth II. A segunda temporada de The Crown - “A Coroa”, em tradução literal - examina a jornada de Philip. O público descobre coisas sobre ele que pouca gente conhece. Durante toda a vida, o duque de Edimburgo foi um trabalhador fiel à Coroa, à qual serviu com total dedicação, mas também um homem infiel que buscou consolo e reconhecimento longe dos palácios onde Elizabeth II era quem atraía todas as atenções.

Um dos fatos mostrados na primeira temporada foi justamente a mágoa dele pelo fato de a esposa ter mantido o sobrenome Windsor e por obrigar-lhe a deixar o Exército para acompanhá-la nas tarefas da realeza. As dezenas de histórias curiosas e conflitos atribuídos a Philip são a matéria-prima dos novos episódios de The Crown. O pano de fundo histórico é o mundo em ebulição e cheio de mudanças. A década de 1960 estava começando e ninguém estava preparado para o que viria.

“A Inglaterra estava irreconhecível e a monarquia continuava com sua fórmulas pré-guerra como se nada tivesse acontecido”, define Peter Morgan. Para os fãs de história, a nova temporada reproduzirá alguns momentos marcantes da Inglaterra e da Europa, como a Crise de Suez e um novo momento do mundo globalizado. Uma aula de história sobre os acontecimentos que moldaram a segunda metade do século 20 sob a ótica dos bastidores do Palácio de Buckingham.

A nova joia da coroa

Quando estreou em novembro de 2016, a série The Crown, baseada na peça The Audience, surpreendeu o público pela produção impecável que reproduziu em detalhes os figurinos, os lugares e os objetos da época da monarquia britânica. Não por acaso, ostenta ainda hoje o título da produção mais cara da Netflix - foram aproximadamente U$100 milhões na primeira temporada. Para a segunda temporada, que estreia amanhã, o valor do orçamento foi dobrado. The Crown é tratada como “joia da coroa” da plataforma de vídeos on line.