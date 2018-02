Seduce anula contratação de empresa que restauraria o Teatro de Pirenópolis

Atualizada às 15h57 - 27/02/2018

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) anulou a contratação de uma empresa que prestaria o serviço de restauração do Teatro Sebastião Pompeu de Pina, em Pirenópolis. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (27). O documento é assinado pela secretária Raquel Teixeira.

O processo licitatório foi aberto em janeiro deste ano. O valor estimado da obra era de R$ 1.128.658,73. De acordo com o secretário de cultura, esporte, lazer e juventude do município, Beto Rego, a estrutura do edifício é de madeira e parte dela apodreceu. “Com apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Estado, a prefeitura fez uma intervenção para escorar a parede da frente, porque tinha risco de cair”, explica o titular.

Construção do século XIX, o Teatro Sebastião Pompeu de Pina, conhecido também como Teatro de Pirenópolis, levou doze anos para ser erguido (de 1889 a 1901) e faz parte do acervo patrimonial do perímetro tombado.

Em nota enviada ao POPULAR, a Seduce informa que o cancelamento do serviço de restauração do Teatro Sebastião Pompeu de Pina ocorreu devido a um erro no edital. Confira abaixo a íntegra do texto:

"Nota resposta – Teatro Sebastião Pompeu de Pina

A Seduce Goiás informa que o cancelamento do serviço de restauração do Teatro Sebastião Pompeu de Pina ocorreu devido a um erro no edital. Um novo edital será publicado ainda essa semana e a nova licitação deve ocorrer em março. O serviço a ser contratado é a restauração do Teatro em Pirenópolis, o que inclui obras no prédio, fachada, piso, telhado, fundações, novas poltronas e iluminação interna. O valor estimado da licitação é de R$ 1.128.658,73. As obras devem começar entre final de março e início de abril.

Comunicação Setorial"