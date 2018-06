Magazine 'Se o Brasil não fizer justiça, isso aqui vai virar um Mad Max', diz Mano Brown Líder dos Racionais MC's e Criolo, falaram sobre racismo, periferia e política

Das periferias do extremo sul de São Paulo, saíram dois dos nomes mais importantes do rap nacional. Dos esquecidos bairros do Capão Redondo e do Grajaú, Mano Brown e Criolo brilharam. Ícones de diferentes gerações do gênero musical, ambos se tornaram símbolos de resistência. Resistência contra um sistema muitas vezes injusto, cruel e opressor de pretos e pobres. Em 1997, ...