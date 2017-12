Se beber, não esqueça de comemorar o ano-novo

Noite de réveillon, 31 de dezembro. Entre todas as festas, comemorações e reuniões íntimas para as quais foi convidada, a estudante Luisa Guimarães, 24, escolheu passar a virada do ano em uma balada com vários ambientes, DJs e bar com extensa cartela de drinques e comidas. O paraíso de qualquer jovem. “O local era afastado. O plano era sair por volta das dez da noite...