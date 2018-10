Magazine Saulo Vasconcelos lança a autobiografia 'Por Trás das Máscaras' Aos 45 anos, Saulo Vasconcelos ostenta um currículo que seria invejável até mesmo na Broadway

É possível dizer que tudo começou em 1997, quando ele viajou a Londres e assistiu a sete musicais em apenas quatro dias. “Não conheci o Big Ben, nem o Parlamento”, conta Saulo Vasconcelos, que voltou transformado, já seguro do que faria na vida. Hoje, é um dos principais atores de musical do Brasil, cuja trajetória se confunde com a nova fase do gênero no País, ini...