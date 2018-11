Magazine Saulo Laranjeira se apresenta no Madre Esperança Garrido Conhecido pelo João Plenário do programa A Praça é Nossa, ator destaca diversos personagens no espetáculo

Com mais de 30 anos de carreira, 25 deles como integrante no A Praça É Nossa, do SBT, o ator Saulo Laranjeira retorna a Goiânia depois de quase quatro anos longe dos palcos locais. O espetáculo A Arte do Humor de Saulo Laranjeira será apresentado nesta sexta-feira (9), às 21 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. Personagens tradicionais encenados pelo ato...