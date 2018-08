Magazine Sarah Brightman fará cinco apresentações no Brasil Cantora fará shows entre os dias 24 de novembro e 1º de dezembro de 2018

A cantora inglesa Sarah Brightman confirmou que fará cinco apresentações no Brasil. Reconhecida por sua interpretação de temas de O Fantasma da Ópera, a soprano fará shows no mês de novembro, passando por São Paulo, nos dias 24 e 25, no Espaço das Américas; dia 27, em Brasília, no Centro Cultural Ulysses Guimarães; dia 29, no Rio, no Vivo Rio; e encerra em 1º de dezembro e...