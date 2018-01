Santander é obrigado a fazer duas exposições sobre diversidade por cancelar 'Queermuseu'

O Santander Cultural terá que abrir duas novas exposições celebrando a diversidade e os direitos humanos após o encerramento prematuro da exibição Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. A decisão é do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul (MPF/RS), e caso não seja acatada, a empresa pagará multa de multa de 800 mil reais.

O parecer foi definido com uma apuração do MPF sobre as acusações de apologia a pedofilia, ofensa a religiões e zoofilia na exposição anterior. Devido às duras críticas recebidas em redes sociais, o Santander preferiu fechar as portas 30 dias antes de previsto.

Analisando as obras, a justiça concluiu que as alegações são infundadas, e que o encerramento criou prejuízo à liberdade de expressão artística. A mostra havia sido financiada com a Lei Rouanet, com aprovação do Ministério da Cultura.

Acordo

Como punição pela interrupção do Queermuseu, o Santander deve apresentar dois eventos em até 18 meses, com duração mínima de oito semanas cada. Uma das exposições deverá ter como tema a intolerância, abordando gênero e orientação sexual, liberdade de expressão, étnica e de raça.

A outra mostra será sobre empoderamento feminino, posição da mulher na sociedade contemporânea e a diversidade feminina em diferentes esferas, sejam elas culturais, sexuais ou étnicas.

"A intolerância, em especial quanto às questões de gênero e orientação sexual, está diretamente ligada ao encerramento precoce da 'Queermuseu', então nada mais coerente do que debatê-la por meio de uma nova exposição", diz o procurador Enrico Rodrigues de Freitas no termo.

Por meio de assessoria de imprensa, o Santander disse que não vai se posicionar sobre o assunto por enquanto.