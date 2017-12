Santa de Casa: Marília Mendonça é canal mais visualizado na internet em Goiás

Goiana Marília Mendonça domina as visualizações no YouTube em Goiânia que tem ídolo do funk e da música gospel na lista dos 10 mais assistidos

Marilia Cabral/Globo

A cantora sertaneja Marília Mendonça é a artista mais vista no YouTube no Brasil