Magazine 'Samba não se aprende no colégio', diz Monarco da Portela Cantor e compositor Hildemar Diniz ressalta Cartola e Paulo da Portela em sua formação na música

O cantor e compositor Hildemar Diniz, o mestre Monarco, encara como privilégio o fato de ter podido conviver com figuras fundamentais do samba, como Cartola e Paulo da Portela. “Mas o samba não se aprende no colégio. Noel Rosa e Cartola são meus professores, nomes que sempre respeitei. Mas a música vem do coração e é preciso ter disciplina para se conduzir nesse meio...