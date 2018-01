Samara Felippo mostra barriga e faz desabafo contando as pressões sofridas para perder peso

Na última quinta-feira (4), Samara Felippo publicou uma foto no Instagram na qual mostra sua barriga e fez um desabafo sobre sua luta contra a balança. A atriz, que completa 40 anos neste ano, diz que já tomou remédios e fez diversas dietas para emagrecer pela pressão para conseguir trabalhos na TV e como modelo.

"Venho acompanhando com orgulho muitos movimentos femininos/feministas em prol da libertação da mulher. Um deles é a cultura do corpo perfeito. Comecei na TV aos 18 anos, a vida toda lutei contra a balança, tomei remédios, tive efeito 'sanfona', fiz todas as dietas, entrei e saí de academia, sofria quando minha imagem na TV parecia 'fora do padrão', quando um diretor me pedia para emagrecer sem qualquer propósito, apenas para ficar 'melhor' no vídeo. Sofri quando, aos 15 anos, fui rejeitada de uma agência de modelos por ter o quadril 'largo demais'. E olha que eu nunca fui gorda, mas já me achei 'enorme' diversas vezes e sofria com isso", escreveu Samara na legenda.

Ela ainda disse que já fez lipaspiração aos 26 anos, mas que, hoje, não se julga e nem se culpa. "Fui apenas vítima das capas de revistas, da pressão da mídia, da obrigação de estar sempre 'linda' – leia-se magra! Hoje vejo Carolinie Figueiredo, Ellora Haonn, Preta Rara, Ashley Graham, Mariana Xavier, enfim, faria aqui uma lista maravilhosa e imensa de mulheres que nos mostram a realidade, que nos ensinam, que nos ajudam a tirar esse maldito peso e fazer com que deixemos de nos odiar, de odiar o nosso corpo. Você é linda! Não vou mentir, ainda há coisas que me incomodam, mas amo minha eu de hoje. Ela ainda está desconstruindo e aprendendo a amar essa barriguinha linda da foto. E a tomar minha cervejinha sem culpa. Desafio vocês a postarem uma foto inspiradora das suas pancinhas", concluiu.

O texto de Samara gerou centenas de reações positivas nos comentários. "Maravilhosa, por isso sou sua fã", comentou uma seguidora. "Parabéns, Samara, por mostrar ao mundo que o corpo não é o que importa, e sim o caráter de cada um. Já era sua fã, agora sou triplamente mais!", comentou outra.