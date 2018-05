Magazine Saiba quem é Nara Almeida, a influencer que morreu aos 24 anos e postava sua luta contra o câncer Nascida no interior do Maranhão, a jovem morou em Goiânia por um ano

A morte da jovem Nara Almeida, de 24 anos, comoveu todo o país na manhã desta segunda-feira (21). Há menos de um ano, ela enfrentava o tratamento para combater um câncer de estômago. Nascida no interior do Maranhão, Nara foi criada com os avós e contou nas redes sociais que precisou largar os estudos para se sustentar. Aos 16 anos já morava sozinha e trabalhava....