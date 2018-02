Saiba qual é o novo site do Fica 2018 para inscrições de filmes

Os filmes do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2018), devem ser inscritos no site ww.fica.go.gov.br até o dia 5 de março. O evento acontece em junho, na cidade de Goiás.

Para concorrer à seleção da Mostra Competitiva e outras mostras do evento, os filmes inscritos devem ter sido lançados a partir do dia 1º de janeiro de 2016. A seleção das obras será feita por um júri especializado, com sete membros indicados pela Superintendência Executiva de Cultura da Seduce com consultoria das entidades representativas do setor audiovisual de Goiás. A lista de selecionados será publicada no site do festival até o dia 20 de março, prazo prorrogável a critério da organização do evento.

Até o momento 90 produções já foram inscritas no festival, que irá distribuir R$ 280 mil em prêmios, além de troféus e menções honrosa.

O Fica é o maior festival de cinema ambiental da América Latina e completa 20 edições em 2018. O objetivo do evento é divulgar, exibir e premiar obras audiovisuais de curta, média e longa-metragem nos gêneros ficção, animação, documental ou experimental com temática ambiental.