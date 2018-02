Saiba quais são as 5 músicas sertanejas mais tocadas no Brasil

Sertanejo é um estilo musical já bastante enraizado à cultura brasileira, não tem como negar. Goiás, então, se destaca neste cenário e carrega, até hoje, o título de “terra das duplas sertanejas”.

Em 2018 essa realidade não mudou e o sertanejo continua aparecendo nas paradas musicais. O POPULAR fez uma lista baseada no ranking “As 50 mais tocadas no Brasil” no Spotify, filtrando as cinco primeiras músicas sertanejas que estão sendo mais ouvidas pelos brasileiros.

Descubra (e ouça) quais são elas: