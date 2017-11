Saiba porque Jamie Oliver proíbe sua filha de 14 anos de postar selfies nas redes sociais

O conhecido chef de cozinha Jamie Oliver disse que não deixa sua filha Daisy, de 14 anos, publicar selfies nas redes sociais por considerar algo vulgar.

"Nós proibimos Daisy de tirar selfies e, na maioria das vezes, ela não tira, mas algumas vezes acabam passando. Eu vou fazer uma generalização, mas, pelo que vejo (em perfis de) meninas de 13 a 14 anos, há aquelas garotas normais, e há esse híbrido de, vou ousar dizer, um tipo de fotos que parece pornô, com lábios carnudos e seios à mostra", falou ele ao podcast "Lifestyle News Hound".

O chef britânico falou que sequer "aguenta olhar" para as fotos de meninas de 14 anos que Daisy lhe mostra. "Eu fico pensando: 'Sério? Os pais delas não estão sabendo disso?'", falou. Entretanto, Oliver garante que não tem nada contra as redes sociais - e, frequentemente, publica fotos dele com a família no Instagram.