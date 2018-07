Magazine Sai lista dos indicados ao Emmy 2018 Indicações foram divulgadas nesta quinta-feira (12)

Os indicados ao 70º Emmy Awards, principal premiação da televisão norte-americana, foram anunciados na quinta-feira (12). A solenidade de apresentação foi comandada pelos atores Samira Wiley, de The Handmaid’s Tale, e Ryan Eggold, da série The Blacklist. As séries Westworld e Game of Thrones lideram a lista, com cinco e quatro indicações respectivamente. A cerimônia de premiaç...