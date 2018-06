Magazine Saci-Pererê será personagem de filme de terror britânico Produtora de O Discurso do Rei prepara longa com o roteirista de Donnie Darko

Um velho personagem conhecido pelos brasileiros agora ganha a atenção dos gringos. O Saci-Pererê, menino negro de uma perna só do folclore brasileiro, vai ganhar um filme de horror. As informações são do site Deadline. Apesar de ser conhecido no Brasil como um menino travesso que gosta de aprontar, a história que será explorada no filme deve ser muito mais sombri...