Sabrina Sato revela nome que daria à filha

A apresentadora Sabrina Sato falou sobre os nomes que pretende dar aos seus filhos, quando eles vierem ao mundo: Amora e Rio. A revelação foi feita durante um bate-papo no canal de sua mãe, Dona Kika, no YouTube.



"Como vai se chamar o meu neto?", perguntou a mãe.



"Se for menina vai chamar Amora! Amora, o feminino de amor. Se for menino, vai chamar Rio. Tem o filho de uma amiga minha que é lindo demais chamado Rio. A menina pode chamar Nirvana", respondeu Sabrina, causando risos em Kika.



Sabrina também revelou qual nome gostaria de ter, caso não fosse o seu: "Kika, ou Aparecida nomes de sua mãe", por ser uma pessoa muito "aparecida".



