Sabrina Sato gasta R$ 25 mil com quarto de Zoe no hospital Apesar de todo o investimento, poucas pessoas tiveram acesso ao quarto

A apresentadora Sabrina Sato quis que o momento do nascimento de Zoe fosse único e especial. A suíte master no hospital Pro Matre, em São Paulo, foi decorada com o tema do circo vintage, com balões, cavalinhos, palhaços, doces e almofadas. Segundo informações do site Uol, Sabrina gastou R$ 25 mil. Apesar de todo o investimento, poucas pessoas tiveram ace...