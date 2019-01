Magazine Sabia que o ronco é considerado um distúrbio?

Apesar de poder ser de intensidade leve, moderada ou acentuada, o ronco é considerado pelos especialistas como um distúrbio respiratório relacionado ao sono (DRS). Neurologista com especialização em medicina do sono e presidente da Associação Regional do Sono, Giuliana Macedo explica que as causas são muitas e vão da obstrução nasal e alteração crânio facial a fatore...