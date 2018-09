Magazine Sabah Moraes interpreta Piazzolla com a Sinfônica Jovem de Goiás A apresentação, cujo ingresso é a doação de 2 quilos de alimentos ou um livro literário, será no Teatro Sesi

A cantora Sabah Moraes interpreta as mais belas composições do compositor de tangos Astor Piazzolla (1921 a 1992), nesta terça-feira (11), a partir das 20 horas, acompanhada da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, sob a regência de Ney Couteiro. A apresentação, cujo ingresso é a doação de 2 quilos de alimentos ou um livro literário, será no Teatro Sesi. Conhecida p...